Zware brand in loods Herent

In het Vlaams-Brabantse Herent heeft afgelopen nacht een zware brand gewoed in een loods. De brandweerkorpsen van Leuven en Zaventem waren verschillende uren in de weer om het vuur onder controle te krijgen. Rond 06.00 uur was dat het geval, maar de brandweer zal nog de hele dag moeten nablussen. Gewonden vielen er bij de brand niet, buurtbewoners moeten ramen en deuren gesloten houden, aldus de brandweer.

Het vuur in de loods brak rond 02.00 uur uit. De juiste oorzaak is nog niet duidelijk, maar de brandweer vermoedt dat er sprake kan zijn van zelfontbranding. In de loods ligt bouw- en sloopafval opgeslagen in verschillende boxen en het vuur is waarschijnlijk ontstaan in één box en vervolgens overgeslagen naar de andere.

De brand veroorzaakte een hevige rook, daarom kregen buurtbewoners de raad ramen en deuren te sluiten. Hinder voor de nabijgelegen spoorweg was er niet. De brandweer moet nu alle boxen één voor één leeghalen en blussen en dat karwei zal nog een groot deel van de dag in beslag nemen, klinkt het.

Foto: Twitter