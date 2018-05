Zware brand in Koekelberg

In de Brusselse gemeente Koekelberg woedt een zware brand in een gemeentelijke loods. Dat meldt de lokale politie Brussel West (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek).

Het gaat om een loods in de Stepmanstraat waar voornamelijke plastic en hout ligt opgeslagen. Het vuur veroorzaakt een dikke zwarte rookpluim die van ver te zien is. De Brusselse brandweer is ter plaatse om het vuur te bestrijden en heeft de brand inmiddels onder controle.

Volgens burgemeester Philippe Pivin (MR) vielen er geen gewonden. Het gebouw is helemaal uitgebrand, bewoners van aanpalende woningen worden opgevangen is het sportcentrum. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

Op Twitter circuleren ondertussen enkele indrukwekkende beelden van de brand.