Zware brand in Jabbeke: 1.200 varkens komen om

In Jabbeke heeft vanavond een zware brand gewoed in een varkenshouderij. 1.200 varkens zijn in de brand gebleven, bevestigt de woordvoerster van de politiezone Kouter.

De brand ontstond rond 20.30 uur in één van de stallenin de Barletegemweg in Jabbeke. De rookpluim was kilometersver te zien. "Het vuur wordt bedwongen door maar liefst zes brandweerposten: Oostkamp, Gistel, Oostende, Brugge, Torhout en Ruddervoorde”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter aan VTM NIEUWS. "De brandweer is nog altijd om aan het nablussen.”

Tweehonderd zeugen en een duizendtal biggen hebben de brand niet overleefd. “De oorzaak van de brand is nog niet bekend”, zegt Annemie Wittesaele nog. “Een onderzoek morgen bij klaarlichte dag brengt wellicht meer duidelijkheid.”

Beeld: westnieuws.be