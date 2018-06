Zware brand in industriepark Overpelt

Bij het bedrijf André Wagenbouw Balen N.V. aan het industrieterrein Nolimpark in Overpelt is vanavond een hevige brand uitgebroken, die met een zware rookontwikkeling gepaard gaat. Bij de brand vielen geen gewonden, maar de materiële schade is groot.

Mensen in de nabije omgeving van het bedrijf aan de Haltstraat en bewoners van Lommel en Hechtel-Eksel krijgen de raad om voorlopig ramen en deuren gesloten te houden. De gemeente Overpelt verspreidde van avond die voorzorgsmaatregel.

Meerdere korpsen uit Limburg zijn opgeroepen voor de aanvoer van extra bluswater. De oorzaak van de brand is nog onbekend.