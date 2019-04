Zware brand in het centrum van Vilvoorde

In Vilvoorde is een zware brand geweest in het centrum van de stad. Een meubelzaak is volledig uitgebrand. En ook twee aanpalende huizen zijn onbewoonbaar verklaard. Niemand raakte gewond bij de brand.

Het vuur ontstond kort voor 22 uur in de loods van de meubelzaak en breidde snel uit. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak, zodat gevreesd werd dat het vuur zou overslaan op aanpalende gebouwen, waaronder een school. De brandweerkorpsen van Puurs en Brussel stuurden versterking. Een dertigtal werd geëvacueerd.

Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen bij de brand. De stad vraagt omwonenden om eventuele roetresten in de tuin of op het terras uit voorzorg niet zelf te verwijderen, maar te melden. Tegelijk benadrukt ze dat paniek niet nodig is.