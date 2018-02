Zware brand in hangar Molenbeek

In de Edmond Bonehillstraat in Sint-Jans-Molenbeek is gisteravond brand uitgebroken in een opslagplaats. Dat meldt de politie van de zone Brussel-West. Twee mensen werden met een lichte rookvergiftiging naar het ziekenhuis gebracht, en een familie van vijf werd geëvacueerd.

De brand brak vrijdag uit rond 22.00 uur, en de brandweer was zaterdagochtend nog aanwezig om de brand te blussen. Het vuur ontstond in een opslagplaats die gerenoveerd werd, en bepaalde stukken van de loods zijn moeilijk bereikbaar omdat ze bedekt zijn met betonnen platen. Het is ook om die reden dat de brandweer nog steeds aan het werk is. Ondertussen zijn er geen vlammen meer, maar is er nog veel rookontwikkeling.

De Alphonse Vandenpeereboomstraat is afgesloten voor het verkeer.