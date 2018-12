Zware brand in chemisch bedrijf in Waregem: ramen en deuren gesloten houden

In het chemisch bedrijf Matco in Waregem is de brandweer nog altijd aan het nablussen na een zware uitslaande brand. Dertien uur nadat de brand is uitgebroken, moeten bewoners in de buurt nog steeds hun ramen en deuren gesloten houden.

De brand in een productiehal van het bedrijf in de Textielstraat ontstond iets voor 18 uur en breidde zich razendsnel uit. Er waren ook verschillende ontploffingen. “In de productiehal ligt een watergedragen product, meer bepaald latex”, laat de brandweer van de zone Fluvia weten. Een deel de latex is uitgelopen op strand en is hevig aan het roken. De speciale adviseur gevaarlijke stoffen heeft met de experten van het bedrijf beslist om het latex-product met overmatig water te spoelen richting het zuiveringsstation.

Noodplan

Burgemeester Kurt Vanryckeghem heeft om 20 uur het gemeentelijk noodplan afgekondigd. De brand is ondertussen onder controle, maar is nog niet volledig geblust. De brandweer is nog altijd ter plaatse en de Textielstraat is ook nog altijd afgesloten. “Omwonenden die dichter dan een kilometer van het bedrijf wonen, moeten ramen en deuren gesloten houden”, zegt Vanryckeghem. “Ze moeten ook hun ventilatiesysteem afzetten, dat moeten bestuurders ook doen. Uit voorzorg. Rook is altijd giftig, al tonen metingen aan dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Er is dus ook geen gevaar voor de volksgezondheid.”

Matco is een Seveso-bedrijf, wat betekent dat er gevaarlijke stoffen worden geproduceerd en verwerkt. Het bedrijf maakt compounds voor de textiel- en auto-industrie en verwerkt onder andere batterijen, inkt en spuitbussen. Volgens onze informatie staan deze stoffen niet in brand.