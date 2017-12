Zware brand in Bocholt: ramen en deuren sluiten

In Bocholt, in Noord-Limburg, woedt momenteel een zware brand in een loods van fietsenwinkel ITEK. De politie vraagt aan de omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. "In een paar straten is er geen stroom meer", zegt burgemeester Stijn Van Baelen aan VTM NIEUWS. De politie waarschuwt nog voor verkleurd water en raadt mensen aan voorlopig flessenwater te gebruiken en de ramen en deuren gesloten te houden.

Momenteel is er geen sprake van gewonden. Er is een accu van een elektrische fiets ontploft. De kans bestaat dat de brand is overgeslagen naar de kelder aan het winkelgedeelte. De brandweer is massaal aanwezig. Een twintigtal huizen moesten worden geëvacueerd.

De brandweer controleert de samenstelling van de rook op regelmatige basis. Wat zeker is, is dat er geen asbest is vrijgekomen. De brandweer moet uit voorzorg een stroomkabine in de buurt van het getroffen bedrijf buiten werking stellen. Daardoor zullen verschillende woningen in de buurt een tijdlang zonder elektriciteit komen te zitten.

De N747 is in beide richtingen versperd tussen de kruispunten met de Zavelstraat en de Lillerbaan. Ook burgemeester Stijn Van Baelen van Bocholt is onderweg naar de plaats van de brand om zich van de toestand te vergewissen. ITEK verkoopt naast fietsen ook fietskleding, vrijetijdskleding, boormachines en tuingereedschap, zoals grasmaaiers.