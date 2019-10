In het bedrijf Recticel in het Oost-Vlaamse Wetteren woedt momenteel een zware brand. Dat melden de hulpdiensten en het gemeentebestuur van Wetteren. De brand is onder controle en niemand raakte gewond.

De brand brak rond 12.30 uur uit in een opslagplaats van het bedrijf, dat producten in schuimrubber maakt, en gaat gepaard met een dikke, zwarte rookwolk. Het bedrijf is geëvacueerd.