Zware brand in appartementsgebouw Anderlues

De grote brand in een appartementsgebouw in Anderlues, in de provincie Henegouwen, zou aangestoken zijn. Dat meldt de brandweer. De gerechtelijke politie kwam ter plaatse.

De brandweer werd rond 01.00 uur opgeroepen voor een brand in een appartementsgebouw van zes verdiepingen. Het vuur ontstond in de kelders van het gebouw en breidde zich uit tot de zesde verdieping, aldus de brandweer. Er vielen geen gewonden, maar verschillende mensen moesten wel uit het gebouw gered worden. Enkele bewoners werden wel licht bevangen door de rook.

Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en een tiental brandweerwagens kwam ter plaatse om de brand te blussen.