Zware brand in appartementsblok in Evere

In een appartementsgebouw van meer dan tien verdiepingen in Evere heeft vanmiddag een zware brand gewoed. Dat bevestigt de politie aan VTM NIEUWS. De bewoners zijn geëvacueerd en de omgeving rond het gebouw is afgesloten. De brand is ondertussen onder controle.

Het vuur zou ontstaan zijn op het dak van het gebouw in de Cicerolaan, waar op dat moment roofingwerken uitgevoerd werden. De vier arbeiders die de werken aan het uitvoeren waren, worden ter plaatse onderzocht door een arts, maar zouden volgens de eerste berichten niet gewond geraakt zijn.