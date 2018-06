In de Aarschotstraat in Schaarbeek is een zware brand uitgebroken in een loods. Dat meldt de Brusselse brandweer. Die is met een groot aantal manschappen ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Voorlopig is er nog geen sprake van gewonden. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Een tiental huizen in de buurt werd geëvacueerd.