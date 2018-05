Zware avondspits door verschillende ongevallen

De avondspits verloopt her en der moeizaam door verschillende ongevallen op de E17, de E19 en de E40. "De wachttijden lopen hoog op", zegt Peter Bruynincickx van het Vlaams Verkeerscentrum aan VTM NIEUWS. Op de E17 richting Antwerpen ter hoogte van de afrit Sint-Niklaas-Centrum is een bestelwagen ingereden op een vrachtwagen in de staart van een file. De bestuurder heeft het niet overleefd. Drie rijstroken zijn door het ongeval versperd. Het verkeer moet er over de pechstrook.

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Gent naar Antwerpen aan om via R4-Oost en de E34 te rijden. Van Gent naar Hasselt, rijd je beter via Brussel.

#E17 Update ongeval St.-Niklaas-Centrum → Antwerpen: het verkeer moet over de pechstrook. Je neemt best de parallelweg. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 2 mei 2018

Ongeval E17 Haasdonk Drie vrachtwagens raakten betrokken in een ongeval op de E17 ter hoogte van Haasdonk, in de richting van Antwerpen. Zo was er voor een lange tijd slechts één rijstrook beschikbaar. "Een vrachtwagen moest getakeld worden en dat zorgde voor een ernstige impact", zegt Bruyninckx.

#E17 Het ongeval in Haasdonk richting Antwerpen is afgehandeld. Je verliest nog steeds meer dan 1u, mede door het ongeval te St.-Niklaas. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 2 mei 2018

Fileleed E19 Tussen Zemst en Rumst stond er sinds 16.00 uur een file van twaalf kilometer die de automobilisten op z'n minst vijftig minuten aanschuiven in de file kost. Omstreeks 16.00 was er een botsing tussen twee auto's en die werd korte tijd later gevolgd door een tweede aanrijding, dit keer tussen twee bestelwagens. Door deze ongevallen waren de linker- en de middenrijstrook versperd. Dat leverde meteen een file op van 12 kilometer. Daarna gebeurde, omstreeks 16.30 uur, op dezelfde E19 en in dezelfde rijrichting nog een botsing ter hoogte van Mechelen-Noord, wat het avondspitsverkeer van Brussel naar Antwerpen alleen nog maar moeizamer zal doen verlopen.

#E19 Update ongeval Rumst → Antwerpen: de verliestijd loopt op. Van Brussel naar Antwerpen via de A12. Meer info: https://t.co/OGECtYzkJ7 pic.twitter.com/Se3eubbuDL — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 2 mei 2018

E40 Erpe-Mere

Net zoals de ochtendspits wordt nu ook de avondspits op de E40 gekleurd door een incident in Erpe-Mere. "Pendelaars die richting Gent reden, verloren heel wat tijd door een aanrijding. Er stond een defecte vrachtwagen, waar een wagen op ingereden is.

