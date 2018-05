Zware avondspits door Kennedytunnel

Door werken in de Kennedytunnel zijn er zware verkeersproblemen. Dat bevestigt het Vlaams Verkeerscentrum aan VTM NIEUWS. "Probeer tijdens de spits Antwerpen te mijden", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx.

Zowel op de Antwerpse ring, de E17 vanuit Gent als de E19 vanuit Breda staan er serieuze files en ook de omleiding via de Liefkenshoektunnel, die tolvrij is gemaakt, slibt helemaal vast.

Boosdoener? De werken in de Kennedytunnel. Omdat de verlichting in de tunnel naar beneden dreigt te vallen, moest er ingegrepen worden. Tot woensdagochtend blijft daarom in beide richtingen minstens een rijstrook afgesloten.

(Lees verder onder de tweet)

Zoals te verwachten was met de beperkte capaciteit in de #Kennedytunnel, zien we een zware avondspits in Antwerpen. Het is uitzonderlijk druk op de omleidingsroute via de #R2 en op de #R1 en #A12 vanuit het noorden richting Gent. pic.twitter.com/wJwIVTaShi — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) May 7, 2018

Morgen

Het Vlaams Verkeerscentrum raadt daarom aan via Brussel te rijden als je van Hasselt naar Gent moet. "En wie in Antwerpen moet zijn, houdt het best de verkeersinformatie in de gaten. Probeer de plaats zeker te mijden in het spitsuur", sluit Peter Bruyninckx af.

Ook morgen wordt er een zware ochtendspits verwacht.