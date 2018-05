Zwangere valt na schot Brussel-Zuid: "Niemand hielp"

Een zwangere vrouw is afgelopen woensdag gewond geraakt bij de paniek die ontstond na de schietpartij in Brussel-Zuid. De vrouw uit het Waalse ’s-Gravenbrakel werd door de rennende menigte omver gelopen en viel daardoor van de roltrap. Dat niemand stopte om haar te helpen, vindt ze nog steeds moeilijk te begrijpen.

Afgelopen woensdag loste iemand een schot in het station van Brussel-Zuid, wat meteen paniek veroorzaakte bij de aanwezige reizigers. Ze begonnen meteen te rennen en te duwen omdat ze dachten dat het om een terreurdaad ging.

Ook Vanessa Mahy bevond zich op dat moment in de ruimte, samen met haar twee dochtertjes. Zij stonden bovenaan de roltrap toen ze twee knallen hoorden. “De mensen liepen in de tegenovergestelde richting op de roltrappen terwijl ze riepen dat er een bom was”, vertelt ze er vandaag over. “Op dat moment hadden we geen tijd om ons om te draaien.”

Vertrappeld door menigte

Door het geduw en het getrek viel de drie maanden zwangere Vanessa naar beneden. Toen ze op de grond lag, liepen verschillende mensen nog over haar. Ze raakte daarbij gewond aan haar armen en haar benen en heeft drie dagen na de feiten nog altijd moeite om te stappen. De baby is gelukkig ongedeerd, maar Vanessa is vooral geschrokken en ook teleurgesteld dat niemand haar geholpen heeft.

“Toen ik onderaan de roltrappen op de grond lag en niet opnieuw recht kon staan, liepen en trapten mensen op mijn armen en benen. Mijn oudste dochter riep nog dat ik zwanger ben en vroeg om mij te helpen, maar niemand is gestopt.”

Gebrek aan menselijkheid

Hoewel Vanessa begrijpt dat de mensen in paniek waren en ook zij even dacht dat het om een terreuraanslag ging, betreurt ze het gebrek aan menselijkheid. “Ik begrijp dat we op zo een moment schrik hebben. Op dat moment denk je alleen maar dat het om een aanslag gaat, na alles wat we hebben meegemaakt. Dus beginnen we te rennen. Maar een beetje menselijkheid op dat moment, dat zou het minste moeten zijn.”

