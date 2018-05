Zwaarste boompollenseizoen in 20 jaar

We hebben het de afgelopen weekend overal rondom ons gezien: de hooikoorts sloeg hard toe. En dat is normaal, want we hebben een van de zwaarste boompollenseizoenen van de laatste 20 jaar gehad. Dat zegt professor Allergologie Didier Ebo van de Universiteit Antwerpen aan VTM NIEUWS.

“Zo hebben we op een bepaald moment 3.000 à 4.000 pollenkorrels per kubieke meter gemeten. Dat is enorm en hebben we in de afgelopen twintig jaar niet gezien”, legt Ebo uit.

Daar heeft het weer heel wat mee te maken, maar ook de verhoogde concentraties CO2 in de lucht brengen meer pollen met zich mee. “CO2 is namelijk de bemester van de natuur. Door meer CO2 groeien de planten harder, en maken ze dus ook meer pollen aan", legt VTM-weervrouw Jill Peeters uit.

Berk

In België zijn vooral de pollen van de berk de boosdoeners. Drie weken geleden zijn die ontploft, met de gevolgen vandien. “De meeste patiënten krijgen klachten vanaf zeventig à tachtig korrels per kubieke meter”, legt Ebo uit.

Graspollen

Dat boompollenseizoen is nu grosso modo afgelopen en het graspollenseizoen is begonnen, vroeger dan normaal. In Brussel werden vandaag elf grassenstuifmeelkorrels per kubieke meter gemeten. De meeste hooikoortspatiënten zullen daar echter nog geen jeukende ogen van krijgen.

Als het warme weer aanhoudt zou ook het graspollenseizoen heel zwaar kunnen worden. Toch is dat moeilijk te voorspellen, want als het vriest of heel stevig regent, zouden de pollen opnieuw kunnen verdwijnen.

15 procent allergisch

Toch zijn mensen die allergisch zijn gewaarschuwd, en dat zijn er heel wat. Ebo schat dat tien à vijftien procent van de mensen een of andere vorm van pollenallergie hebben.