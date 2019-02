Zwaargewonde tieners komen met ambulance naar wake voor overleden vriendinnen

Twee dagen na het dramatische ongeval met een brommobiel zijn de twee meisjes die het ongeval overleefden gisteren met ambulance naar de plaats van het ongeval gebracht.

De 16-jarige meisjes konden er zo vanop een brancard afscheid nemen van hun twee verongelukte vriendinnen. Familie, vrienden en buren wandelden in een stille optocht van de kerk van Sint-Genesius-Rode tot aan de plek van het ongeval om er bloemen neer te leggen.

Het ongeval met de brommobiel gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vier tienermeisjes waren op stap gegaan in Waterloo en waren op de terugweg naar huis. Het viertal zat in een brommobiel, een wagentje dat maximaal 45 kilometer per uur kan rijden en dat plaats biedt aan twee personen