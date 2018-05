Zwaargewonde na explosie Poelkapelle

In Poelkapelle in West-Vlaanderen is de zaakvoerder van een voederbedrijf zwaargewond geraakt bij een ontploffing. Dat bevestigt de brandweer van Langemark-Poelkapelle aan VTM NIEUWS.

In een loods achteraan het bedrijf was de man een nieuwe machine aan het uittesten die binnenkort in gebruik zou genomen worden. Op een bepaald moment was er een ontploffing, de knal was tot ver in de buurt te horen. “De man lag achteraan in de loods en was bebloed”, zegt iemand die als één van de eersten bij het slachtoffer was. “Hij raakte zwaargewond, maar was wel de hele tijd bij bewustzijn.” Op het moment van de explosie waren nog werknemers in de loods, maar zij raakten niet gewond.

Dak weg

Door de knal is het dak van de loods weggeblazen. “De brokstukken zijn tot 100 meter ver weggeslingerd”, zegt Dominique Parmentier van de brandweer van Langemark aan VTM Nieuws. “De werf achter de loods, waar het toekomstig containerpark komt, is meteen stilgelegd.”

De oorzaak van de ontploffing is op dit moment nog niet bekend. Er komt een deskundige ter plaatse om dat te onderzoeken.