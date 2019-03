Bij een brand op het Gemeenteplein in Mortsel is vanavond een man zwaargewond geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Het appartement van de man is onbewoonbaar verklaard, de rest van het gebouw bleef gespaard van de brand. De horecazaak op de benedenverdieping werd wel ontruimd. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Het parket heeft een deskundige aangesteld.