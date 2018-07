Zwaar wespenseizoen door hitte

De brandweer heeft het enorm druk met het bestrijden van wespennesten. Het valt volgens hen op dat er deze zomer meer wespen zijn dan anders. Bij mooi en warm weer kunnen wespen zich makkelijker voortplanten.

In Vlaams-Brabant zijn er zowat honderd oproepen per dag, drie keer zoveel als in een normale zomerperiode. “De meeste wespennesten kunnen binnen de 48 uur na oproep verdelgd worden, maar soms duurt het tot vijf dagen”, zegt Alain Habils van brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Wachtlijst

Bij de Leuvense brandweer staan er een honderdtal oproepen op de wachtlijst. “We krijgen momenteel twintig tot dertig oproepen per dag. De wachttijd is daarom opgelopen tot vier à vijf dagen”, zegt Bert Gijzen van de Leuvense brandweer.

Imkers

De brandweer raadt aan beroep te doen op imkers. Het is een goed idee om de brandweer pas in te schakelen als er geen verdelgingsbedrijf beschikbaar is, of wanneer het om een dringend geval gaat. Imkers zijn bovendien in staat om nesten te verplaatsen zonder ze te vernietigen.

Het wespennest zelf te lijf gaan, is geen goed idee. “De dieren worden snel agressief en vallen aan”, waarschuwt de brandweer.

