Zwaar verkeersongeval op A12 eist dodelijk slachtoffer: Instroom naar Tomorrowland ernstig verstoord

Op de A12 in Willebroek is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij viel een dodelijk slachtoffer. Door het ongeval zijn drie rijstroken versperd, teams van de civiele bescherming en het Rode Kruis zijn onderweg om mensen in de file te beschermen tegen de hitte.

Het ongeval gebeurde rond 11.00 uur ter hoogte van brouwerij Duvel Moortgat. Het dodelijk slachtoffer is de bestuurder van een personenwagen. Die reed door een nog onduidelijke oorzaak achteraan in op een vrachtwagen die voor het rode verkeerslicht stond te wachten. 

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De man zat gekneld in de wagen en de brandweer probeerde de man nog te bevrijden. Maar alle hulp kwam te laat. De chauffeur stierf ter plaatse aan zijn verwondingen.

Op de A12 richting Antwerpen zijn momenteel drie rijvakken afgesloten en is er maar een rijbaan open voor verkeer. De file groeit snel aan. Volgens het verkeerscentrum is het vanuit Londerzeel al tot een half uur aanschuiven. Ook de instroom naar het festival Tomorrowland is door het ongeval ernstig verstoord. De politie regelt momenteel ter plaatse het verkeer.

Hitte

Ook de Civiele Bescherming en het Rode Kruis zijn op weg. Zij zullen mensen die vastzitten in de file onder meer van drinkwater voorzien. De Antwerpse wegpolitie heeft het team Fotogrammetrie opgevorderd voor de nodige vaststellingen te doen.