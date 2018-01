Zwaar ongeval op E313 in Herentals: 1 dode

Bij het zware verkeersongeval op de E313 richting Lummen ter hoogte van Herentals is één dode gevallen, terwijl een ander slachtoffer in levensgevaar verkeert. Dat zegt de federale politie. De snelweg was urenlang volledig versperd, maar werd intussen weer vrijgemaakt.

Een lichte vrachtwagen en een personenwagen raakten omstreeks 4.20 uur betrokken bij een zware kop-staartaanrijding. Aanvankelijk was er sprake van twee zwaargewonden, maar intussen is de passagier van de wagen, een 52-jarige vrouw, aan haar verwondingen bezweken. Een ander slachtoffer verkeert in levensgevaar en er vielen ook nog drie lichtgewonden.

De snelweg was uren volledig versperd richting Lummen. Alle verkeer moest de snelweg verlaten aan uitrit 19 Massenhoven en vanaf daar calamiteitenroute F tot oprit 20 Herentals-West volgen. Rond iets na 8 uur werd de snelweg weer vrijgemaakt, waardoor omrijden niet langer nodig is.

#E313 Weg versperd in Herentals West → Hasselt. In Massenhoven afrit 19 moet men eraf en via route F + oprit 20 Herentals West kan men weer op de snelweg. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 13 januari 2018