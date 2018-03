Zus Hardy: "Hij heeft alle kansen gekregen"

Een van de laatste getuigen op het assisenproces tegen de 55-jarige Renaud Hardy was de één jaar jongere zus van de beschuldigde. Zij vertelde dat zij, haar andere zus en Renaud binnen het gezin alle drie dezelfde kansen hebben gekregen. De zus begreep ook niet vanwaar die vrouwenhaat bij haar broer kwam. Hardy zei dat zijn moeder mee aan de oorzaak lag, maar dat kon de zus niet begrijpen.

"Tot drie weken geleden belde hij nog om de drie à vier dagen met moeder om te vragen hoe met haar gaat, maar moeder kan dat niet aan, " getuigde de zus, die anoniem wil blijven. Aan het einde zei ze nog dat ze vindt dat haar broer verzorgd moet worden.

Afwezige vader, kordate moeder

De zus woonde tot haar achttiende thuis en ging dan in Antwerpen studeren. Sindsdien had ze nog heel weinig contact met Renaud, enkel telefonisch bij verjaardagen of op communie- of familiefeestjes. Ze waren naar eigen zeggen uit elkaar gegroeid. Zij beaamde dat vader afwezig was binnen het gezin omdat hij manisch-depressief was. Volgens Renaud had vader ook eeN alcoholprobleem. "Als kind hebben we aan vader niet veel gehad", zei de zus.

Vader Hardy overleed in 2014. De intussen 88-jarige moeder nam dus de opvoeding van de kinderen op zich en was kordaat. "Ik zou niet zeggen streng", reageerde de zus. "Ik vind dat onze moeder even veel liefde aan de drie kinderen heeft gegeven. Het kan zijn dat onze broer misschien het meest gestraft werd, maar ja, hij is dan ook een jongen. Hij was sociaal. Achteraf hoorden we inderdaad dat hij ooit tot mooiste baby is verkozen. Zijn band met moeder was goed."

De zus zei niet te begrijpen hoe hun moeder oorzaak kan zijn van zijn haat voor vrouwen. Onder meer het kippenkraam dat Renaud Hardy een tijd uitbaatte werd aangehaald als voorbeeld. "Moeder hielp hem daar, bij de opkuis en het maken van currysaus en vol-au-vent. Ik denk wel dat ze hem goed heeft geholpen."

Parkinson

Hardy barstte vandaag weer in snikken uit, hij gelooft de uitleg van de neuroloog eerder deze week, dat zijn medicatie tegen Parkinson hem tot moorden dreef. Zijn zus vertelt dat zijn ziekte van hem wel degelijk een ander mens maakte. "Opeens lag zijn appartement er slordig bij. Hij reageerde helemaal anders, op de schaarse momenten dat we elkaar zagen. We kwamen dan bij hem en hij zei 'Als het om de dikke nek uit te hangen is, ga dan maar weg'.

De moeder van Hardy kon niet komen getuigen, ze is 88, de voorzitter las haar verklaring voor. Renaud Hardy mag niet terug thuis komen zegt ze, dit mag nooit meer gebeuren. Zijn jongste zus wil hem niet meer zien en weigerde naar de rechtbank te komen.