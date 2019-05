Zus en vriend van Julie: "Bedankt voor alles"

Elise Van Espen, de zus van Julie Van Espen (23), heeft op Facebook een berichtje gedeeld om iedereen te bedanken voor alle hulp en steun tijdens de zoektocht naar haar zus. Thomas Huyghe, de vriend van Julie, deelde dezelfde tekst.

“Zoals velen misschien al hebben gehoord heeft het ergst mogelijke scenario zich afgespeeld”, klinkt het. “Ik wil jullie ontzettend bedanken voor álle hulp, het was ongelofelijk hoeveel mensen zijn komen flyeren en berichten hebben gedeeld. Zonder jullie hulp hadden we nu waarschijnlijk nog steeds onzekerheid gehad. Verder willen we jullie allemaal bedanken voor de steun die jullie geven. We krijgen aan de lopende band berichten binnen, maar antwoorden is wat moeilijk, ik hoop dat jullie dat begrijpen.” De post sluit af met: “Als iedereen zelfs maar enkele van haar mooie eigenschappen zou overnemen, dan zou de wereld een véél mooiere plek worden.”