Zuckerberg in parlement: Veel vragen, weinig antwoorden

Facebook-baas Mark Zuckerberg heeft tijdens een vergadering met de politieke fractieleiders van het Europees Parlement mea culpa geslagen over het Cambridge Analytica-schandaal. De stichter van de sociale netwerksite belooft beterschap. "Het gaat tijd vergen, maar ik ben toegewijd om het goed te maken. Veiligheid zal altijd voor winst gaan", klonk het. Op het einde probeerden de fractieleiders in debat te gaan, waarna Zuckerberg nerveus werd.

Zuckerberg erkende in zijn inleidende toespraak dat Facebook onvoldoende heeft gedaan om de verspreiding van fake news, buitenlandse bemoeienissen in verkiezingscampagnes en het misbruik van persoonsgegevens door appontwikkelaars tegen te gaan. "Dat was fout, en ik zeg sorry", zei hij.

De Facebookbaas garandeert dat er een grote investering in veiligheid zal komen. Zo gaat zijn bedrijf het aantal personeelsleden op de beveiligingsdivisie verdubbelen tot meer dan 20.000 en nieuwe tools aanbieden die gebruikers in staat stellen om hun privacy beter te beschermen, bijvoorbeeld via een optie om cookies te wissen. "De veiligheid van mensen is altijd belangrijker dan het maximaliseren van onze winsten", stelde hij.

Inmenging verkiezingscampagnes

Zuckerberg beloofde ook meer actie tegen inmenging in verkiezingscampagnes. Hij gaf toe dat zijn sociale netwerksite in 2016 onvoldoende was voorbereid op de Russische bemoeienissen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat soort "aanvallen" via Facebook wordt moeilijker, beloofde de 34-jarige CEO, die erop wees dat zijn bedrijf bij de Franse en Duitse verkiezingen al betere resultaten boekte.

Verhofstadt: "Al 15 keer verontschuldigd"

Onze ex-premier Guy Verhofstadt was snoeihard. Hij vroeg Zuckerberg of hij herinnerd wil worden als de man achter het monster dat onze democratie kapotmaakte. Zo stelde de liberaal vast dat de Facebookbaas zich het voorbije decennium al wel vijftien keer heeft moeten verontschuldigen. "We hebben een groot probleem en ik denk niet dat het opgelost raakt door te zeggen 'we zullen dit zelf corrigeren'", zo pleitte Verhofstadt voor meer regulering.

Vragen genegeerd Volgens Kenneth Dée, technologie-expert van VTM NIEUWS, was het format van de sessie niet het juiste. "Zuckerberg kreeg soms vijf vragen na mekaar en moest er dan pas op antwoorden", zegt Dée. "Dan koos hij natuurlijk de gemakkelijkste vraag om te beantwoorden en liet de andere achter zich. Misschien gaat hij achteraf nog schriftelijk antwoorden op enkele andere vragen, maar daar is niets over gezegd." Nog volgens Dée waren de vragen die de parlementsleden stelden, wel goed. "Het waren ethische vragen, maar Zuckerberg fietste eromheen met technische details. Zo begon hij over de plannen van Facebook met artificiële intelligentie. Op die manier heeft hij ook verschillende vragen genegeerd."

Lees ook: De Backer: "Zuckerberg draait rond de pot"

Bekijk ook: