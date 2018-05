Zuckerberg aangekomen in Brussel

Facebookbaas Mark Zuckerberg is deze namiddag rond half vier aangekomen op de zakenluchthaven van Zaventem. Zuckerberg wordt om 18.15 verwacht in het Europees parlement.

De Facebook-baas komt in het Europees parlement uitleg geven over de privacyregels van zijn bedrijf. Hij doet dat in nasleep van het schandaal rond databedrijf Cambridge Analytica.

Het bedrijf gebruikte persoonlijke informatie van miljoenen Facebookgebruikers om er zo kiezersprofielen mee te maken, zonder dat die gebruikers daar toestemming voor hadden gegeven. Die mensen kregen dan gerichte advertenties en artikels te zien die onder meer Donald Trump tijdens zijn presidentscampagne populairder moesten maken.

De zitting start om 18.15 uur en zal een uur en een kwartier duren.

