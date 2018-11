Zoveel verdienen Vlaamse ziekenhuisartsen

Het gemiddeld brutojaarloon van een ziekenhuisarts in Vlaanderen ligt tussen 76.000 en 314.000 euro. Dat blijkt uit een onderzoek van De Morgen op basis van cijfers van het RIZIV. Een op de zes Vlaamse specialisten verdient zelfs meer dan de premier.

De kloof tussen de lonen van artsen in Vlaamse ziekenhuizen is heel groot. Van alle specialisten verdienen de spoedartsen, neuropsychiaters, neurologen en oncologen het minst. Zij verdienen jaarlijks tussen 76.511 en 139.640 euro.

500.000

De neurochirurgen, anesthesisten, anapathologen, orthopedisten en radiologen zijn de grote slokoppen. De tien best verdienende neurochirurgen gaan in Vlaanderen en Brussel zelfs makkelijk boven de 500.000 euro per jaar.

Ereloon

Het is moeilijk om te zeggen hoeveel een specialist gemiddeld verdient, want zelfs binnen één specialisatie zijn er grote verschillen. Zo krijgt een cardioloog in het AZ Vesalius in Tongeren gemiddeld 115.000 euro bruto per jaar, in het ZNA in Antwerpen is dat al snel 300.000 euro.

Dat heeft alles te maken met hoeveel ereloonsupplementen een arts mag aanrekenen van het ziekenhuis waar hij of zij werkt. Zo’n supplement is een extra bedrag dat de arts krijgt en wordt uitgedrukt in procenten. Bedraagt het supplement bijvoorbeeld honderd procent, dan zal de operatie dubbel zo duur uitvallen dan normaal. Elk ziekenhuis bepaalt zelf hoe hoog het supplement mag zijn dat een arts aan de patiënt aanrekent.

Premier Michel

Het is belangrijk om op te merken dat artsen in realiteit vaak nog meer verdienen. Zo tonen deze cijfers hoeveel artsen krijgen uit ziekenhuisopnames. Wat ze overhouden aan consultaties of privéactiviteiten, is hier niet bijgeteld.

Ter vergelijking: de premier krijgt 227.000 euro bruto per jaar. Uit het onderzoek van De Morgen blijkt dat ongeveer een op de zes specialisten in Vlaanderen meer verdient.