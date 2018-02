Zoveel strenger worden verkeersregels

Wie niet wil vertellen wie er met zijn of haar auto reed op het moment van een overtreding, wordt zelf gestraft. Het is een van de nieuwe verkeersmaatregelen die vandaag goedgekeurd worden in het parlement en staat vandaag in De Standaard. Daarnaast wil de regering een alcoholslot verplichten voor wie betrapt wordt met 1,8 promille in zijn of haar bloed.

Wat gebeurt er als je je auto uitleent aan iemand en die persoon begaat een verkeersovertreding? De verkeersboete valt in de bus bij de eigenaar, maar als die kan bewijzen dat hij niet zelf achter het stuur zat, hoeft hij de boete niet te betalen of voor de rechter te verschijnen.

Straffeloosheid?

Wanneer je een boete ontvangt voor een overtreding die je niet zelf hebt begaan, wordt je verondersteld zelf naar de politie of het openbaar ministerie te gaan om aan te geven wie er dan wel met de auto reed. Aangezien dat echter niet verplicht is, doet lang niet iedereen dat. Hierdoor blijven heel wat overtredingen onbestraft.

Volgens een wetsontwerp dat het parlement vandaag goedkeurt, leidt het bestaande systeem al te vaak tot straffeloosheid, want politie en parket hebben heel wat werk om de identiteit van de echte overtreder te achterhalen.

Zware straffen

Om die reden komen er nu straffen voor wie niet aangeeft wie dan wel met zijn of haar auto reed op het moment van de overtreding. Die straf varieert van vijftien dagen tot maximaal twee jaar, eventueel gecombineerd met een geldboete van vijftig tot vierduizend euro. “Zo kan de straf voor het niet-meedelen van de naam van de eigenlijke bestuurder minstens even hoog liggen als de straf voor de overtreding zelf”, verklaart de woordvoerster van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan De Standaard.

Kinderen achter het stuur?

Politierechters zijn tevreden dat dit achterpoortje sluit. “Een auto kan zijn ingeschreven op naam van een minderjarig kind”, zegt de Leuvense politierechter Kathleen Stinckens. “Meestal doen mensen die het niet zo nauw nemen met de verkeersregels dit bewust om overtredingen te kunnen omzeilen. Maar een vijfjarige kan onmogelijk met de auto rijden. Ga bij een zwaar ongeval met vluchtmisdrijf dan maar eens na wie wel aan het stuur zat.”

Eerdere pogingen om dit poortje te sluiten, botsten wel eens op weerstand.

Alcoholslot

Het parlement geeft vandaag ook zijn goedkeuring voor de verplichting van een alcoholslot bij wie wordt betrapt met minstens 1,8 promille alcohol in het bloed. Bovendien verzwaren de straffen voor wie (herhaaldelijk) rijdt tijdens een rijverbod of zonder verzekering.

De wijzigingen komen er op initiatief van Mobiliteitsminister François Bellot (MR) en minister Geens.