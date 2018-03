Zoveel liter water verbruiken we per dag

De modale Vlaming verbruikt dagelijks 114 liter water per persoon per dag. Dat concludeert de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op basis van een berekening van het waterverbruik bij het watergebruik bij 504 Vlaamse huishoudens. 61 liter, of iets meer dan de helft daarvan, verbruikt de Vlaming in de douche, op het toilet en met de wasmachine.

Wie op een eenvoudige manier water wil besparen, kan de grootste winst maken door korter te douchen, een spaarknop te installeren of enkel volle wasmachines te laten draaien.

Met een spaarknop op je toilet kun je tot 20 liter per persoon per dag besparen. 37 procent van de Vlamingen heeft nog een toilet zonder spaarknop. Vijftien procent van de douchebeurten duurt langer dan 10 minuten en dat heeft een duidelijke impact op het waterverbruik. Door korter te douchen, valt nog veel te besparen. Een op de drie huishoudens wacht niet altijd tot de machine vol is, en ook hier is dus ruimte voor verbetering door te wachten tot het toestel vol is.

Van de 114 liter die we per persoon per dag verbruiken is 100 liter leidingwater, 11,9 liter regenwater, 1,7 liter grondwateren 0,4 liter flessenwater.