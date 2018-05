Zoveel geven we per maand uit aan kledij

De Belg geeft gemiddeld 78 euro per maand uit aan kleding en schoenen. Dat blijkt uit een studie van iVOX in opdracht van outletketen Caméléon. Uit de rondvraag bij 1.000 Belgen blijkt nog dat een derde van de ondervraagden minstens een keer per maand een bezoek brengt aan een kledingwinkel.

Gemiddeld geven Vlamingen twintig euro meer uit dan Walen (87 euro tegenover 67 euro). Mannen hechten volgens het onderzoek meer belang aan de kwaliteit (67 procent tegenover 59 procent), terwijl vrouwen eerder gaan kijken of het kledingstuk mooi is (64 procent tegenover 50 procent).

Prijs

55-plussers kijken minder naar de prijs van hun kleding (65 procent tegenover 79 procent bij de jongeren), maar ze vinden het belangrijker dat hun kleding functioneel is (50 procent tegenover 38 procent bij de jongeren). Zeven Belgen op tien geven aan dat ze eerst naar de prijs van het kledingstuk kijken alvorens het te passen.

Alleen winkelen

Ongeveer de helft van de ondervraagde Belgen geeft aan meestal samen met iemand anders te winkelen. Dit geldt vooral voor mannen (6 op 10) terwijl slechts 1 vrouw op 3 aangeeft te winkelen in gezelschap. Bovendien bevestigt 1 man op 3 dat behalve hijzelf ook zijn partner kleding voor hem koopt terwijl vrouwen twee keer vaker alleen gaan winkelen (51 procent tegenover 26 procent bij de mannen).