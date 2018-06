Zoveel duurder worden producten Telenet

Het telecombedrijf Telenet verhoogt vanaf 23 juli de prijzen van een aantal producten. "We zien ons genoodzaakt de gestegen consumentenprijzen en een deel van de investeringskosten door te rekenen", klinkt het in een persbericht.

Telenet wachtte dit jaar lang met een prijsverhoging. De voorbije jaren werden de abonnementsprijzen in februari opgetrokken, maar dat gebeurde dit jaar niet. "We blijven zoals steeds de zaak monitoren", zei CEO John Porter daar begin dit jaar over.

Nu komt er dus alsnog een prijsverhoging.

Zo moeten vanaf 23 juli klanten van Wigo 100 elke maand 3 euro meer ophoesten.

Whop en Whoppa worden 1,70 euro per maand duurder,

De mobiele abonnementen King en Kong 1 euro per maand,

Play Sports maximaal 1,55 euro per maand.

Apart aangeboden internetproducten zullen hoogstens 1 euro per maand extra kosten.

Er is geen prijsaanpassing voor onder meer Basic internet, de entertainmentpakketten Play en Play More en de Play Sports Dagpas.

Een volledig overzicht staat op telenet.be/nieuweprijzen.