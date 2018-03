Zoveel betaalt Belg per maand aan lening

De Belg betaalt gemiddeld iedere maand 864 euro af aan leningen. Dat blijkt uit een studie waarover De Tijd bericht. Van dat bedrag gaat ongeveer 62 procent naar het woonkrediet, een vierde is bestemd voor de auto- en motorleningen.

De opleidingstak van de financiële waakhond FSMA, Wikifin.be, polste in samenwerking met de krant De Tijd en Radio 2 in januari van dit jaar bij 1.000 mensen naar hun leengedrag. Uit die rondvraag blijkt dat 66 procent van de Belgen ooit al een lening afsloot. Bij Belgen met een hoog gezinsinkomen (3.001 euro en meer) is dat zelfs 79 procent.

Het grootste deel (62 procent) van de maandelijkse aflossingen gaat naar de woonleningen. De auto- en motorlening komt op de tweede plaats met 23 procent. De rest is verdeeld over consumentenkredieten voor televisietoestellen, reizen, smartphones, enzovoort.

Afbetalingsproblemen

Het merendeel van de gezinnen die een of meerdere leningen af te betalen hebben, houdt de maandelijkse sommen vrij goed in de hand. Overwegend bedragen de afbetalingen niet meer dan dertig tot veertig procent van het maandloon.

Bij een minderheid gaat het over bedragen die vijftig procent en meer belopen. Uit de studie blijkt dat daar ook de meeste afbetalingsproblemen zijn. Ongeveer dertig procent van de ondervraagden zegt in het recente verleden problemen met afbetalingen te hebben gehad.