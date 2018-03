Zoutzuurwolk Tessenderlo: rampenplan afgeblazen

De gemeentelijke fase van het rampenplan in Tessenderlo is na het dichten van het zoutzuurlek bij bedrijf Vynova rond 19 uur afgeblazen. Dat maakte de gemeente bekend. Kort voor 18 uur ontsnapte er een zoutzuurwolk. Er gebeurden nog metingen en daaruit bleek dat er geen zoutzuur meer werd waargenomen.

"Rond 17.30 uur ontstond er een lek op een zoutzuurleiding. Onmiddellijk werd het intern noodplan geactiveerd. De aanwezige werknemers werden op een centrale plaats verzameld. Er moest in het bedrijf niemand geëvacueerd worden. Het lek was zeer snel gedicht", vertelt Dimitri Wouters, site manager van Vynova Belgium.

Rampenplan Omdat er een zoutzuurwolk afdreef naar de rand van het bedrijf en ook naar de gemeente Tessenderlo, werd de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. "Op het moment dat alle verantwoordelijken ter plaatse waren, kon de gemeentelijke fase om 19 uur weer worden stopgezet. De volksgezondheid is op geen enkel ogenblik in gevaar geweest. Toen het incident zich voordeed, was een groot deel van de dagploeg al naar huis", aldus Dimitri.

Geen zoutzuur Omwille van het incident werden er metingen uitgevoerd vanaf de Begijnenwinning in Tessenderlo tot aan Paal (Beringen) en aan Genebos (Ham), maar er werd geen zoutzuur meer waargenomen.

BE-alert Buurtbewoners waren boos omdat ze niet verwittigd werden door BE-alert. De gemeente zegt dat ze de procedure niet hadden opgestart omdat het snel duidelijk werd dat het lek gedicht was en de metingen negatief waren.

Bij Vynova Belgium in Tessenderlo werken in totaal 540 mensen. Het bedrijf produceert een tussenproduct voor pvc en andere basischemicaliën.