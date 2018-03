Zoutzuurwolk boven Tessenderlo

Bij Vynova op de Heilig Hartbaan in Tessenderlo ontsnapte rond 17.30 uur een grote zoutzuurwolk. Na veertig minuten was het lek gedicht en werd het rampenplan opgeheven. Er wordt in Tessenderlo wel nog opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden.

Het lek is intussen gedicht en de wolk is verdwenen, maar de gemeente vraagt aan iedereen in de omgeving om ramen en deuren gesloten te houden. Er kwamen voorlopig al een viertal meldingen binnen van mensen met irritatie aan de ogen en luchtwegen.

De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse om de ernst van de zaak te bepalen. Er werden verschillende metingen gedaan en er werd ook een gaspakinterventie uitgevoerd.

Er werd ook een crisiscentrum opgericht op het gemeentehuis van Tessenderlo, met de burgemeesters van Tessenderlo, Ham en de vervangend korpschef van Tessenderlo. Zij volgden de situatie op de voet en beslisten dat het rampenplan afgekondigd werd. Dat werd echter na een half uur weer opgeheven omdat de wolk verdwenen was, zo werd bevestigd aan VTM NIEUWS.

