Zoon slachtoffer Sint-Niklaas: “Zorgen dat dit niet meer gebeurt"

De familie van de slachtoffers van het ongeval in Sint-Niklaas reageren verslagen. “Ze moeten ervoor zorgen dat dit niet meer kan gebeuren”, zegt de zoon van de moeder aan VTM NIEUWS. Bij het ongeval stierf een meisje van vijf, haar zusje (8) raakte zwaargewond. Hun moeder vecht nog voor haar leven. De vader van het gezin verbleef in Afrika, maar is onderweg naar België.

De familie van de vrouw kwam vandaag samen in Sint-Niklaas om te bidden en het drama samen te verwerken. Dat de bestuurder geen rijbewijs had “maakt het erger, maar het is gebeurd. We kunnen er niets meer aan veranderen”, zegt de zoon van de moeder. “Zelfs al had hij een rijbewijs, dan kon dit nog gebeuren. Maar ze moeten ervoor zorgen dat het niet meer kan gebeuren.”

De bestuurder van de wagen miste gisteren een bocht en reed aan hoge snelheid in op de moeder en haar twee dochters vlakbij een Lidl-filiaal in Sint-Niklaas. Twee van de drie inzittenden sloegen op de vlucht, maar iedereen kon korte tijd later ingerekend worden door de politie.

De chauffeur blijft intussen in de cel. Het gaat om een man van 21 die geen rijbewijs had. De man is bekend bij de politie voor onder meer diefstal met geweld en drugsdealen.

Lees ook: