Zoon Melikan Kucam blijft aangehouden

De zoon van het Mechelse NV-A gemeenteraadslid Melikan Kucam blijft net als zijn vader aangehouden. Kucam en zijn zoon zouden gefraudeerd hebben met humanitaire visa. Beiden ontkennen elke aantijging.

Emanuel Kucam werd disndag opgepakt en aangehouden op verdenking van mensensmokkel, criminele organsiatie en afpersing.

Volgens zijn advocaat ontkent hij de tenlasteleggingen. ‘Mijn cliënt heeft zijn vader geholpen met administratieve taken in het kader van het opstellen van de lijsten met mensen die in aanmerking kwamen voor een humanitair visum. Voor de rest heeft hij geen link met de activiteiten van zijn vader, zonder daarbij een oordeel te vellen over zijn schuld of onschuld. Hij heeft ook nooit geldsommen ontvangen’, zegt meester John Maes.

De raadkamer bevestigde vandaag de aanhouding van de zoon in het belang van het onderzoek. ‘Hij zal zijn volledige medewerking verlenen. Hopelijk gaat het onderzoek snel vooruit. Mijn cliënt is 21 jaar, studeert nog en ik kan mij voorstellen dat een verblijf in de gevangenis een impact op hem heeft”, zegt John Maes. Hij gaat nog met zijn cliënt bekijken of ze in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer.