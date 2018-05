Zoo zamelt ivoor in om te vernietigen

Pairi Daiza, de Zoo van Antwerpen en Planckendael zamelen vanaf volgende week ivoor in. Dat is een initiatief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. De FOD zal alles in een container verzamelen en verpulveren, want heel wat ivoor is illegaal. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De Federale Overheidsdienst roept iedereen op om vanaf volgende week alle ivoren beeldjes of slachttanden die ze thuis nog hebben liggen, binnen te brengen zodat ze alles kunnen vernietigen.

De FOD hoopt op een grote opkomst om zo een signaal te geven tegen onwettige ivoorhandel. Wie het ivoor binnenbrengt zal ook geen boete krijgen. “We gaan niemand bestraffen, zelfs al brengt die een stevige collectie illegaal ivoor mee, zegt Sarah Van Staen van de FOD. “Door alles te vernietigen kan het ivoor ook nooit meer op de illegale markt terechtkomen.”

Strengere regels

De regels voor ivoor zijn de laatste jaren enorm verstrengd. In heel wat landen geldt een invoerverbod, wat de marktwaarde heeft doen zakken. Wie ivoor wil verkopen heeft een CITES-certificaat nodig. Zo’n certificaat kan je alleen maar krijgen als je kan bewijzen dat het ivoor van voor 1984 afkomstig is, of ingevoerd werd voor 1990. Anders gaat het om illegale producten. Het bezit ervan kan bestraft worden met een boete of celstraf.

De handel van ivoor zorgde er vorig jaar nog voor dat 30.000 olifanten werden afgeslacht. Vooral Hongkong en China zijn grote afnemers, maar sinds begin dit jaar is de handel van ivoor ook in China verboden.