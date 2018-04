Zoo schrapt shows met zeeleeuwen

De Antwerpse Zoo schrapt tijdelijk de show met de zeeleeuwen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen (GVA). De beslissing komt er nadat dierenactivisten gisteren de show verstoord hadden, één iemand sprong daarbij in het bad van de dieren.

Op YouTube verscheen een filmpje van de zeeleeuwenshow in de Antwerpse zoo. Terwijl een animator een zeeleeuw kunstjes in het water liet uitvoeren, kwamen drie dierenrechtenactivisten tevoorschijn. Ze toonden het publiek borden met de boodschap ‘Stop shows met dieren’.

Het drietal werd meteen onthaald op boegeroep. Een man uit het publiek stond recht en stapte op een van de activisten af. Die sprong uit schrik in het water, waarna applaus uitbrak. De politie kwam ter plaatse en drie mensen werden bestuurlijk aangehouden.

"Domme daad"

De Zoo betreurt dat één van de activisten in het water is gesprongen. “Een domme daad”, reageert woordvoerster Ilse Segers aan GVA. “Ten eerste is het dier dat in het bassin zwom serieus geschrokken, want zelfs onze eigen trainers gaan nooit met de dieren in het water. Ten tweede had die schrikreactie evenzeer een aanval op de man zelf kunnen zijn geweest. Wat dan?”

Masterplan

In ieder geval beslist de Zoo wel om de shows drie dagen lang stop te zetten. “We zijn nu in elk geval even gepakt in snelheid, want juist rond deze tijd zouden we een beslissing nemen rond het laatste deel van het Masterplan, de renovatie van het gebouw van de tijgers, de zeeleeuwen en de nachtdieren. Die beslissing zal wellicht sneller worden genomen.”

Foto: Archiefbeeld.