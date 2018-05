Zoo geeft opnieuw zeeleeuwenshows

De zeeleeuwenshows in de Antwerpse Zoo zullen vanaf volgende donderdag hervat worden. Dat zegt de directie. De shows waren deze week tijdelijk gestaakt nadat afgelopen zondag drie actievoerders voor een incident hadden gezorgd.

De dierenrechtenactivisten verstoorden niet alleen het optreden met hun oproep om geen shows meer te houden met dieren, een van hen belandde zelfs in het water. Ze werden allemaal opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. De zoo liet weten de actie erg te betreuren omdat zowel de dieren, verzorgers als bezoekers erg onder de indruk waren.

Bovendien zouden de activisten nog nooit op een andere manier kritiek hebben geuit op de zeeleeuwenshows van de dierentuin, terwijl de directie wel zegt open te staan voor gesprekken daarover. De zoo gaf verder aan dat bepaalde oefeningen met de dieren nuttig zijn om medische onderzoeken toe te laten.

Veranderingen

De shows zullen nu na enkele dagen rust - voor dieren en verzorgers - worden hervat, maar de directie geeft in een reactie wel aan dat er een en ander zal veranderen na het incident. "We willen de veiligheid van dieren, verzorgers en bezoekers garanderen en daar organiseren we op", klinkt het. Meer details wil de zoo daarover niet kwijt. De trainingen met de zeeleeuwen zullen vanaf morgen weer plaatsvinden.

Foto: Zoo Antwerpen

Bekijk ook: