Zonnige, maar vooral droge zondag

Vandaag start de dag met veel zon. Later ontstaan er stapelwolken en wordt het gedeeltelijk of in het oosten zelfs zwaarbewolkt. Het blijft echter de hele dag droog met maxima van 19 graden op de Ardense hoogten en tot 23 of 24 graden in het centrum. Er komt een zwakke tot matige wind uit oost tot noordoost. Dat meldt het KMI.

Deze avond worden de opklaringen tijdelijk breder. Later tijdens de nacht neemt de bewolking opnieuw toe vanaf het oosten, maar blijft het droog. Minima van 8 tot 15 graden bij een meestal zwakke en aan zee eerder matige noordoostenwind.

Ook morgenochtend is het droog. In het westen zijn er nog perioden met zon, maar de bewolking neemt geleidelijk toe vanaf het oosten. In de loop van de namiddag kunnen er vooral in het oosten van het land enkele buien vallen. 's Avonds en 's nachts breidt de buienkans uit naar het westen en is een plaatselijk onweer niet uitgesloten. Maxima van 18 of 19 graden op de Ardense hoogten en aan zee, tot 22 of 23 graden in het centrum van het land. De wind waait overdag matig uit noord tot noordoost.

Dinsdag en woensdag bevinden we ons in onstabiele lucht vanuit Centraal-Europa. Beide dagen is er vrij veel bewolking met regelmatig buien en kans op een plaatselijk onweer. In het westen van het land blijft het vaak droog. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. 's Nachts blijft het vrij zacht maar is er kans op nevel en mist.

In het tweede deel van de week wordt de onstabiele lucht teruggedrongen naar het oosten en komen we terecht in frisse en licht onstabiele oceaanlucht. De buienkans neemt gevoelig af en tussendoor krijgen we regelmatig zonnige perioden. De maxima zakken geleidelijk onder de grens van 20 graden en ook de nachten worden fris