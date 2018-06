Zonnige dag met kans op onweer

Vandaag wordt het eerst overwegend zonnig, maar in de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken in het zuiden van het land, die uitgroeien tot onweersbuien. Vanavond bereiken de onweersbuien het westen van het land, met kans op hevige neerslag en hagel. De maxima schommelen tussen 23 graden op de Hoge Venen en 28 graden in de Kempen. Aan zee staat een matige tot vrij krachtige wind uit noordnoordoost, waardoor het kwik daar blijft steken op 18 graden.

Vanavond en vanacht blijft het onstabiel met soms nog kans op buien, onweer, nevel en mistbanken. De minima liggen tussen 15 en 17 graden.

Morgen zorgt een thermisch lagedrukgebied boven ons land voor grote onstabiliteit. Hierin ontwikkelen zich felle onweerskernen, die gepaard kunnen gaan met hagel en wateroverlast. De maxima liggen rond 23 graden aan de kust en schommelen tussen 24 en 29 graden in het binnenland. De wind is overwegend zwak, maar tijdens onweer kunnen flinke windstoten optreden.

Vrijdag moeten we rekening houden met regen- en onweersbuien die lokaal hevig kunnen zijn. De maxima liggen tussen 20 en 26 graden.