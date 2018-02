Zonnig weekend op komst

Het wordt vandaag vrij zonnig, maar in de loop van de dag ontwikkelen er zich ook wat stapelwolken. Tegen de avond schuift er vanaf de Franse grens hoge bewolking over ons land. Het kwik stijgt tot +8 of lokaal +9 graden in Laag-België en tot +7 graden aan zee.

Vanavond wordt vrij veel hoge bewolking verwacht en in de loop van de nacht verschijnt er ook meer lage bewolking, vooral dan in de zuidelijke helft van België. In het tweede deel van de nacht komt er mogelijk winterse neerslag in het uiterste zuidoosten van het land. De minima worden in het begin van de nacht bereikt: ze liggen rond -3 graden in de Hoge Venen en tussen 0 en +2 graden in Vlaanderen.

Zon

Morgen begint met vrij veel wolkenvelden, vooral in de zuidelijke helft van het land. Ten zuiden van Samber en Maas valt in de voormiddag winterse neerslag of sneeuw, maar in de rest van het land blijft het wellicht droog. In de loop van de dag wordt het zonnig. De temperaturen stijgen naar waarden tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden elders.

Na een koude nacht krijgen we zondag eerst de zon te zien. In de namiddag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en 's avonds kan er in het westen lichte regen vallen. De maximumtemperatuur ligt rond 6 graden in het centrum van het land.

Na weekend: wolken

Maandag en dinsdag kan vochtigere lucht ons land bereiken waardoor het vaak bewolkt is. Soms kan er (lichte) regen of motregen vallen. 's Nachts vriest het nog licht in de Ardennen, elders zijn de minima licht positief. Overdag stijgt het kwik naar zo'n 6 graden in het centrum.

Woensdag en donderdag blijft het wisselend tot soms zwaarbewolkt maar waarschijnlijk droog met maxima rond 4 of 5 graden in het centrum. Tijdens de nacht kan het op veel plaatsen opnieuw licht vriezen als er opklaringen voorkomen.