Zonnig wandelweer dit weekend

Tijdens de ochtend is het koud met plaatselijk nevel of mistbanken. Overdag wordt het zonnig met hoge sluierwolken. De maxima liggen tussen 7 of 8 graden op de Ardense hoogten en 10 of 11 graden in de andere streken bij een meestal zwakke tot plaatselijk matige wind die geleidelijk overal een zuidelijke tot zuidoostelijke richting kiest. Dat zegt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het droog en wordt het lichtbewolkt tot helder met kans op vorming van nevel of een plaatselijke mistbank. Aan zee verschijnen er in de loop van de nacht meer wolkenvelden. De minima liggen tussen -1 en +3 graden bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind.

Na een frisse en plaatselijk grijze start is het morgen rustig en zonnig met af en toe enkel wolkenvelden. De maxima stijgen naar 11 tot 14 graden. De zwakke zuidoostenwind wordt in de namiddag af en toe matig.

Maandag en dinsdag komt West- Europa terecht in een zuidelijke stroming die erg zachte lucht over onze streken aanvoert. Het blijft overwegend droog met zon en enkele bewolkte perioden. Het wordt erg zacht voor de tijd van het jaar met temperaturen tot 17 graden op maandag en 18 of 19 graden op dinsdag.