Zonnig en warm: tot 30 graden

Er staat een zonnig en warm weekend voor de deur, bij maxima tot 30 graden. In het zuiden van het land is een regenbui of een onweer niet uitgesloten, meldt het KMI. Vanaf dinsdag wordt het iets koeler en wisselvalliger, met overal toenemende kans onweersbuien.

We krijgen vandaag zonnig en warm weer, met soms enkele wolken. Ten zuiden van Samber en Maas kan het gaan regenen, mogelijk komt daar ook onweer bij kijken. De maxima schommelen tussen 20 of 21 graden aan de kust en 28 of 29 graden in de Kempen.

Vanavond is er in Hoog-België nog kans op enkele plaatselijke buien, mogelijk opnieuw met een onweer. Elders brede opklaringen, bij minima tussen 10 en 16 graden.

Stapelwolken

Morgen wordt het opnieuw warm en zonnig, met in de loop van de dag wat meer stapelwolken. In het zuidoosten van het land kan opnieuw een bui vallen, elders blijft het vermoedelijk droog. De maxima halen opnieuw vlot 28 tot lokaal zelfs 30 graden.

Begin volgende week opnieuw zonnig, al komen er maandag wat meer wolkenvelden opzetten waaruit af en toe een bui kan vallen, vooral in het zuiden van het land. Het kwik stijgt richting 29 à 30 graden in het centrum, aan zee 23 gaden.

Onweer

Dinsdag neemt de bewolking en de kans op onweer toe. Het blijft warm met maxima tussen 22 en 28 graden. Woensdag en donderdag wisselend tot soms zwaarbewolkt met regelmatig buien en lokaal kans op onweer. Vrijdag lijkt het opnieuw wat droger te gaan worden. Het koelt dan ook af tot temperaturen van 23 à 25 graden in het centrum.