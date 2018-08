Zonnesteek of hitteslag? Dit is het verschil

Er viel bijna een eerste hittedode in ons land: afgelopen weekend is een man in kritieke toestand in het UZ Leuven binnengebracht met een hitteslag. Zo'n hitteslag zorgt in eerste instantie voor hoofdpijn en misselijkheid. Maar als je lichaamstemperatuur boven de veertig graden stijgt, kunnen je organen uitvallen, en sterf je. Maar wat is het verschil nu tussen een hitteslag en een zonnesteek?

Je krijgt een zonnesteek als je je verbrandt door de zon. Heb je hoofdpijn en ben je misselijk, dan heb je een hitteslag.“De hitte maakt dat, wat wij noemen de homeostase, het werkingsmechanisme van ons lichaam die omgaat met allerlei factoren, dat dat gaat falen”, zegt Dr. Pascal Vranckx, van het Jessa Ziekenhuis, Universiteit Hasselt. “De temperatuur loopt op: 38 graden, 40, 42 graden maximum. En dan voel je je misselijk. Het gaat niet meer. Sommige mensen krijgen zelfs een bewustzijnsdaling. En falen van meerdere organen: nieren, lever. En dan gaan we echt de verkeerde kant op."Ook op het festival Reggae Geel waren er afgelopen weekend veertig procent meer bezoekers die in de problemen geraakten door de hitte. “Je gaat gaan dansen. Op dat ogenblik ga je je temperatuur verder opbouwen. En dat werkingsmechanisme, dat verdedigingsmechanisme, waar het zweten ook bij zit, dat gaat gaan falen”, vult Dr. Vranckx aan. “En op dat ogenblik krijgen de mensen inderdaad een soort van bevangenheid.Je kan je lichaam helpen afkoelen door genoeg te drinken, zodat je ook kan zweten. En door koele plaatsen op te zoeken.