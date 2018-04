Zon verstopt zich deze week

Vanmorgen is het nog zwaarbewolkt in het zuidoosten met kans op een laatste regenbui. In de rest van het land is het droog met brede opklaringen, maar de bewolking neemt er in de loop van de dag toe. Het blijft wel droog.

Aan zee en in de Ardennen wordt het dertien graden, in de Kempen kan het achttien graden worden. De wind waait matig en aan zee af en toe vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Vanavond komen er overal brede opklaringen. In de loop van de nacht schuift er veel hoge bewolking over het land. De minima liggen tussen vier graden in Hoog-België en negen graden aan zee.

Volgende dagen

Morgen begint droog met opklaringen en sluierwolken. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en verwachten we in het noordwesten van het land wat lichte regen. Elders blijft het grotendeels droog. Maxima tussen de veertien en achttien graden. Woensdag trekt een koufront over het land met zwaarbewolkt en regenachtig weer. De maxima liggen tussen 13 en 16 graden, bij een meestal matige wind uit het westen.