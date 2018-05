Zon, maar ook kans op regen vandaag

Vandaag blijft het in de meeste streken droog met een afwisseling van zon en wolken. In de namiddag is er over het westen wel kans op een paar lokale buien. Dat meldt het KMI. De maxima liggen tussen 19 graden aan zee en 24 graden in het centrum van het land. De wind waait zwak tot matig uit zuidoost, krimpend naar oost en aan de kust naar noordoost.

Vanavond is er over het westen kans op buien, elders blijft het overwegend droog en wisselend bewolkt. Deze nacht wordt het wisselvalliger met lokale buien, die eventueel onweerachtig kunnen worden, vooral dan in het oosten. Over het westen valt er later in de nacht soms regen. De minima liggen tussen 10 en 14 graden. De wind waait zwak tot matig uit veranderlijke richtingen. Over de westelijke landshelft draait de wind stilaan naar het westen.

Morgen beïnvloedt een storing vanuit Frankrijk ons weer met perioden van regen. Aan de voorzijde ervan ontwikkelen er zich buien, vooral dan richting Nederlandse en Duitse grens, waar onweer niet uitgesloten is. De maxima liggen tussen 14 en 21 graden bij een matige westelijke wind. Aan zee waait er een frisse zeewind maar klaart het op in de namiddag.

Maandag draait de wind naar noord tot noordoost en verdwijnen de buien. In de loop van de dag komt er meer zon. In het binnenland stijgen de temperaturen lokaal tot 26 graden, aan zee klimmen ze niet hoger dan 16 of 17 graden.

Dinsdag wordt het gedeeltelijk bewolkt en blijft het op een lokale bui na droog. De maxima liggen tussen 17 graden aan zee alsook in de Hoge Ardennen, en 23 of 24 graden in het centrum van het land.

Woensdag wordt het met een strakkere noordelijke wind iets koeler met kans op buien. De maxima liggen tussen 15 en 20 graden.

Donderdag en vrijdag zou het droog blijven met vooral op vrijdag brede opklaringen. Donderdag maxima rond 16 graden, vrijdag rond 20 graden.