Zon maakt even plaats voor regen

Vandaag begint de dag nog droog met vooral hoge wolkenvelden. In het oosten is er meer bewolking met nog tijdelijk wat lichte regen of motregen. De bewolking neemt snel toe en in de voormiddag verwacht het KMI opnieuw regen aan de kust en langs de Franse grens.

In de loop van de namiddag breidt de regenzone zich uit over heel het land. De maxima liggen tussen zeven en veertien graden. Verder staat er een matige tot soms vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest met rukwinden tot vijftig of zestig kilometer per uur.

Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt met regen. De minima dalen tussen twee en zes graden. De wind blijft matig tot soms vrij krachtig uit zuidwest en draait later naar west. Aan zee waait de wind overwegend vrij krachtig uit west, draaiend naar noordwest. Er zijn rukwinden mogelijk tot zestig kilometer per uur.

Ook morgen veel regen

Morgen is het zwaarbewolkt met perioden met regen of buien. Lokaal kan er veel regen vallen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen en de Franse grens. De maxima schommelen tussen vier en zeven graden. De wind is matig tot vrij krachtig met rukwinden tot vijftig à zestig kilometer per uur.

Vanaf woensdag opklaringen

Woensdag krijgen we droog weer en zullen de (brede) opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidoost. De maxima liggen tussen zeven en twaalf graden.