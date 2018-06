Zon laat zich vandaag weer zien

Het wordt vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog bij zo'n 23 graden. Aan zee is het beduidend koeler.

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs wordt het overal gedeeltelijk bewolkt en op een lokale bui na droog. Op het einde van de namiddag kan er lage bewolking en nevel van over zee de kuststreek bereiken. De maxima schommelen tussen 19 graden aan zee en 25 in de Kempen.

Er waait eerst een veelal zwakke zuidwestelijke wind, die in de loop van de dag aantrekt en geleidelijk noord- tot noordoostelijk wordt. Van over zee wordt vochtige lucht naar ons land gestuurd waardoor het geleidelijk bewolkt en nevelig wordt met lokale mistbanken. Over het uiterste zuiden van het land blijft het waarschijnlijk licht bewolkt.

Maandag en dinsdag hangt er eerst vrij veel bewolking, maar nadien wordt het zonniger. Een lokale bui is echter niet uit te sluiten. De maxima schommelen van 18 graden vlak aan zee tot 25 à 26 graden in Belgisch Lotharingen. Tijdens het tweede deel van de week wordt het opnieuw warmer, maar stijgt ook de kans op onweer.