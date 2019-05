Zo'n 100 boetes uitgedeeld aan wie filmde in file op E40

De politie heeft al zo'n honderd boetes uitgedeeld aan mensen die al rijdend aan het filmen waren tijdens de lange file vanmorgen op de E40. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS.

De E40 van Gent naar Brussel was de hele ochtend versperd in Wetteren na een ongeval met een vrachtwagen. Die vervoerde een hoogtewerker van 22 ton en de takelwerken bleken niet eenvoudig te zijn. Alle auto's werden van de snelweg geholpen, de doorgang is tot de middag versperd gebleven.

De politie meldt dat er vanmorgen zo'n honderd boetes werden uitgeschreven aan mensen die al rijdend filmden wat er gebeurd was.